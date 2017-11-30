Anne- babaların çocuklarına karşı nasıl davranması ve etkili tutumların neler olması gerektiği konusu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği ve PAGEM tarafından organize edilen konferansta detaylı olarak ele alındı. PAGEM Psikolojik Danışmanlık’tan Uzman Psikolojik Danışman Zehra Doğruoğlu’nun iki buçuk saat süresince verdiği bilgiler ve interaktif olarak soru-cevap şeklinde ilerleyen konferansa Salihlili anne-babalar yoğun ilgi gösterdi. “Etkili anne-baba tutumları ve etkileri” başlıklı sunumda ebeveynlerin çocuklara karşı baskıcı, tavizkar ve demokratik olmak üzere üç farklı tutum takındıklarını anlatan Doğruoğlu, baskıcı ve tavizkar tutumların olumsuz neticelere sebep olduğunu, demokratik tutumun çocuğun kişisel gelişimini en çok destekleyen tutum olduğunu ifade etti. Çocukların yetişmesi sırasında anne ve babanın ortak tutum takınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Doğruoğlu, çocukların bir birey olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.