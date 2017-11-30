Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 16:28

Salihli TSO Kadınlar Birliği’nden ’Etkili Anne-Baba Tutumları’ konferansı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Akademik Gelişim Merkezi (PAGEM) tarafından “Etkili Anne-Baba Tutumları ve Etkileri” konulu konferans düzenlendi.

Salihli TSO Kadınlar Birliği’nden ’Etkili Anne-Baba Tutumları’ konferansı

30 Kasım 2017 16:28


Anne- babaların çocuklarına karşı nasıl davranması ve etkili tutumların neler olması gerektiği konusu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği ve PAGEM tarafından organize edilen konferansta detaylı olarak ele alındı. PAGEM Psikolojik Danışmanlık’tan Uzman Psikolojik Danışman Zehra Doğruoğlu’nun iki buçuk saat süresince verdiği bilgiler ve interaktif olarak soru-cevap şeklinde ilerleyen konferansa Salihlili anne-babalar yoğun ilgi gösterdi. “Etkili anne-baba tutumları ve etkileri” başlıklı sunumda ebeveynlerin çocuklara karşı baskıcı, tavizkar ve demokratik olmak üzere üç farklı tutum takındıklarını anlatan Doğruoğlu, baskıcı ve tavizkar tutumların olumsuz neticelere sebep olduğunu, demokratik tutumun çocuğun kişisel gelişimini en çok destekleyen tutum olduğunu ifade etti. Çocukların yetişmesi sırasında anne ve babanın ortak tutum takınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Doğruoğlu, çocukların bir birey olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç