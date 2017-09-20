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20 Eylül 2017 13:36

Salihli TSO Selendi’de girişimcilik kursu açtı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (Salihli TSO) tarafından Selendi ilçesinde KOSGEB destekli Girişimcilik Kursu açıldı.

Salihli TSO Selendi’de girişimcilik kursu açtı

20 Eylül 2017 13:36

4 gün sürecek olan eğitimlere 26 girişimci adayının katıldığı bildirildi.


Salihli TSO tarafından Selendi’de KOSGEB destekli girişimcilik kursu açıldı. Selendi İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda başlayan kursa 26 girişimci katılırken, 4 gün gün boyunca günde 8 saat üzerinden toplam 32 saat devam edecek eğitimlerde başarılı olanlara girişimci belgesi verileceği öğrenildi.


Salihli TSO Yönetim Kurulunun Selendili Üyesi Yunus Kaya düzenledikleri kurs hakkında yaptığı açıklamada, "İlçede bu güne kadar odamız tarafından 3 girişimcilik kursu açmıştık. Yeni açılan kursumuzla bu sayı 4’e yükseldi. Kursumuzdaki eğitimler, KOSGEB Eğitmeni Dilek Selçuk tarafından veriliyor. Girişimcilik için Selendi’de adımlar atılıyor. Bu eğitimlerin ilçemize yararlı olacağını, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin önünü açacağını düşünüyoruz. Salihli Ticaret Odası olarak Selendi’ye yaptıkları katkılardan dolayı başta Başkanımız İbrahim Yüksel’e ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.




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