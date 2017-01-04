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04 Ocak 2017 15:29

Salihli TSO’dan CHP ve MHP’ye ziyaret

Salihli TSO’dan CHP ve MHP’ye ziyaret

04 Ocak 2017 15:29

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni yönetimlerini kutlamak için iki partiye ziyarette bulundu.
Salihli’de yönetimleri kısa bir süre önce iş başına gelen iki muhalefet partisinin ilçe teşkilatları, Salihli TSO yönetimi tarafından ziyaret edilerek, ’hayırlı olsun’ temennileri iletildi. Ziyaretlere Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Taner Kalay ve Günay Topkaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Kaya, Abidin Alpaslan ve Necmi Çevik katıldı.
CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve Yönetim Kurulu ile MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Salihli TSO heyeti, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler arasındaki dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Her iki partinin yönetimine yeni görevlerinde “hayırlı olsun” temennilerini ileten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, siyaset üstü bir meclise ve yönetime sahip olan Oda’nın her partiye eşit yakınlıkta durduğunu belirtti. STK’lar ve siyasi partilerin demokrasinin “olmazsa olmazı” olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Bizler üyelerimizin sorunlarını çözmenin yanı sıra sizin gibi daha yaşanılabilir, çağdaş bir kent yaratmak için çabalamaktayız. Tüm bu hizmetleri yaparken sizler de bizler de hiçbir ücret almadan özveriyle çalışmaktayız. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Salihli’de iş dünyası ve esnafı temsil eden 17 Oda ile kentin sorunlarını çözmek için her zaman birlikte hareket ediyoruz. Çoğulcu bir yaklaşımla her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.
Salihli TSO yöneticilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, kentin sorunlarını çözmek için ortak hareket etmenin yararlarına inandıklarını belirterek, Salihli’nin sorunlarını çözmek için Odalarla her zaman birlikte hareket edebileceklerini ifade ettiler.



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