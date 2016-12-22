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22 Aralık 2016 14:49

Salihli TSO’dan Kaymakam Çelenkoğlu’na ziyaret

Salihli TSO’dan Kaymakam Çelenkoğlu’na ziyaret

22 Aralık 2016 14:49

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Salihli Kaymakamlığı’na atanan Turgut Çelenkoğlu’nu makamında ziyaret ederek, yeni görevde başarılar diledi.
Uzun süre vekaletle yürütülen Salihli Kaymakamlığı’na son kaymakamlık kararnamesiyle atanan Turgut Çelenkoğlu’na ’Hoş geldin” ziyaretinde bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, kentin yeni mülki amiriyle tanışmak için Çelenkoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarete Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Başkan yardımcıları Taner Kalay ve Günay Topkaya, Yönetim Kurulu üyeleri Cemalettin Tosun, Abidin Alpaslan ve Bayram Emir Yorguncu katıldı.
Salihli’nin bir hoşgörü kenti olduğunu ve burada yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İbrahim Yüksel, en büyük mesleki örgüt olan Salihli TSO’nun üyelerine olduğu kadar, kente de katkı sağladığını ifade etti.



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