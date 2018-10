Salihli TSO'dan öğrencilere mont yardımı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Salihli, Kula ve Selendi'deki dar gelirli öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı.

Salihli TSO'nun her yıl bir gelenek haline getirdiği mont dağıtımına bu yıl da devam edildi. Salihli TSO'da düzenlenen toplantıya gerçekleştirilen mont dağıtımında konuşan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, daha önceden tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtım yapılacak okulların belirlendiğini ve Kadınlar Birliği üyelerinin bizzat okulları ziyaret ederek mont kolilerini okul idarecilerine teslim ettiklerini söyledi. Salihli TSO olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini söyleyen Yüksel, “Salihli TSO olarak eğitim alanına her türlü yardımı elimizden geldiği ölçüde yapıyoruz. Bu sene Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullara toplam 1250 mont dağıtımı yapacağız. Bunların 825 adedi Salihli, 250 adedi Kula'ya ve 175 adedi de Selendi'deki okullara teslim edilecek. Okullar da, ihtiyaç sahibi öğrencilere bu montları ulaştıracak. Salihli TSO olarak 71 üniversiteliye burs veriyoruz. Ayrıca Kadınlar Birliğimiz de 15 üniversiteli kıza burs veriyor. Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmesi için imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Salihli TSO Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, 57 üyeleri bulunduğunu ve bu üyelerden toplanan aidatlar ve zaman zaman yapılan etkinliklerden elde edilen gelirlerle öğrenci burslarını karşıladıklarını kaydetti.

Salihli TSO Yönetimi ve Kadınlar Birliği'nin eğitime verdiği desteğin son derece önemli olduğunu belirten Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, bu uygulamanın takdire şayan olduğunu vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların son derece anlamlı olduğunu ve fırsat buldukça kendisinin de katılmaya gayret ettiğini belirten Kaymakam Kılıç, duyarlı tutumları nedeniyle Salihli TSO ve Kadınlar Birliği'ne teşekkür etti.

Salihli TSO'da düzenlenen toplantıya Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli TSO Yönetim Kurulu ve Kadınlar Birliği üyeleri katıldı.