Salihli TSO'dan Selendili öğrencilere mont yardımı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) eğitime katkı için Manisa'nın Selendi ilçesindeki ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine mont yardımı yaptı. Montlar oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Kaymakam Can Atak'a teslim edildi.

Salihli ilçesinde Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Selendi'deki dar gelirli öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı. Salihli TSO'nun her yıl bir gelenek haline getirdiği mont dağıtımına bu yıl da devam edildi. Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri montları öğrencilere dağıtılması amacıyla Selendi Kaymakamı Can Atak'ı makamında ziyaret ederek teslim etti.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce tespiti yapılarak ilçedeki 85'i kız, 90'ı erkek olmak üzere toplam 175 adet kışlık montların tesliminde konuşan Oda Başkanı İbrahim Yüksel, daha önceden tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtım yapılacak okulların belirlendiğini belirterek, "Bugün kaymakamımızı da ziyaret ederek teslimlerini yaptık. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Salihli TSO olarak eğitime her türlü desteği verdik. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek." dedi.

Kaymakam Can Atak ise Salihli Ticaret ve Sanayi odasına yardımlarından dolayı teşekkür etti. Teslim törenine Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Yunus Kaya, Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim kurulu üyesi Özdemir Bayraktar ile İlçe Milli Müdürü Ahmet Ataşman katıldı.