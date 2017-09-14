Salihli turizmine hareket gelecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ve Kula Belediyesi’nin oluşturduğu Jeopark Belediyeler Birliği, jeopark sahasına yeni projeler kazandırıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Salihli ilçesi Adala Kanyonu’nda incelemelerde bulundu. Yaklaşık 7 kilometrelik güzergahta teknik personeller ile birlikte alanı derinlemesine inceleyen ve yer şekillerine göre yapılacak çalışmaların detaylandırılması talimatını veren Açıkdil, jeopark sahasında hayata geçecek 3 yeni projeyi de açıkladı.

Açıkdil, “Gediz yatağının Demirköprü Barajı ile kesiştiği noktadayız. Demirköprü Barajı’ndandan Gediz Yatağı’na su verildiğinde Suuçtu Şelalesi’nin yatağına aktığı yer. 6-7 kilometrelik güzergâhı belirliyor. Jeopark alanı ile ilgili lav akıntılarının bulunduğu bölgeye geliyoruz. Bir tarafta lavlar, diğer tarafta 100 metre derinliğe ulaşan kanyon. Jeopark gezi rotalarından bir tanesi olan bu yer için bir proje hazırlayacağız. Jeopark Belediyeler Birliği çatısı altında Adala’da 3 proje yapacağız. Bir tanesi bu güzergâh. Yürüyüş güzergâhı. Yürüyüş yolunun sonunda Atatürk Evi var. Atatürk Evi de Geç Osmanlı Dönemi ile Erken Cumhuriyet Döneminin birleştiği noktada yapılmış bir bina. Buraya gelen yabancıların trekking sonrası dinlenebilecekleri bir yer olarak kullanmak istiyoruz. Dinlenme Evine gelindiğinde görevli arkadaşlar ziyaretçilere, Adala, jeopark ve kanyon ile ilgili hazırladıkları fotoğraf ve video görsellerini sunacaklar. Bu birinci projemiz. İkinci projemiz olan Atatürk Evi’nin restorasyonuna da başlandı. Bu rotayı çizdikten sonra eşzamanlı projeleri bitireceğiz. 3’ncü projemiz de Cumhuriyet dönemi eseri olan Adala’daki eski kaymakamlık binası. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Milli Emlak’tan burayı tahsis etti. Bölgede bulunan taşların tanıtılacağı ve bölge ile ilgili tarihi bilgilerin verileceği eserlerin sergileneceği bir jeopark müzesi yapalım istiyoruz. Bu 3 projeyi de jeopark rotasına kazandıracağız” diye konuştu.