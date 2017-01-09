Salihli Ziraat Odası’ndan çiftçilere destek

Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerin hizmetine sunulan tarım alet ve ekipman çeşidi her geçen gün zenginleşiyor.

Necati Aktürk Başkanlığı’ndaki Salihli Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin kullanımına sunulmak amacıyla 2 adet yeni Çubuk Kırma Makinesi satın aldı. Çubuk kırma makinelerinden oda üyesi çiftçilerin kira bedelini ödeyerek faydalanabileceğini ifade eden Başkan Aktürk, “Üzüm bağlarının hasat sezonundan sonra bağlarda kalan çubukların yakılarak yok edilmesi, çevreye büyük zarar veriyor. Almış olduğumuz 2 adet çubuk kırma makinesi ile bu problemi ortadan kaldırmak istedik” dedi.

Çubuk kırma makinelerinin çiftçilerin üzerindeki yükü hafifleteceğini vurgulayan Aktürk, “Çubuk kırma makinelerimiz çiftçilerimize hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. Salihli Ziraat Odası olarak üreticilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla alımını gerçekleştirdiğimiz 2 yeni çubuk kırma makinesi ile çubuk kırma makinesi sayımızı da 4’e çıkarmış olduk” dedi.