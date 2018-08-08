Salihli’de 11 çiftin nikah tarihi 08.08.2018 oldu

08.2018" olarak belirleyen çiftler nikah salonunda yoğunluk oluştururken, 11 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftler Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurluğu’nda yoğunluğa neden oldu. 08.08.2018 tarihinde nikah kıydırmak isteyen 11 çift nikah salonunda sıraya geçti. Çiftlerin nikahını ise Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Salihli Belediyesi Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal kıydı. Başkan Kayda ile memurlar Gülfidan ve Özkartal, tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Bu özel günü tercih eden genç çiftlerden Ali Babayiğit ve Betül Baldan çifti, evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olması ve daha kolay hatırlanır olması için seçtiklerini ifade ederken, Fevzi Bodur ve Nimet Bulut ise "8" rakamının yan yana geldiği "08.08.2018" tarihini seçtiklerini ifade etti.

Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesi Memuru Ebru Gülfidan, çiftlerin akılda kalıcı olması nedeniyle özel günleri daha çok tercih ettiklerini vurguladı. Salihli’de geçtiğimiz yıl 07.07.2017 tarihinde 25 çiftin nikahının kıyıldığını belirten Gülfidan, bu yıl ise 08.08.2018 tarihinde 11 çiftin nikahının kıyıldığını ifade etti.