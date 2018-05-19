Salihli’de 19 Mayıs coşkusu

yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinde de coşku içinde kutlandı.

Salihli’de kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törende saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı okunurken, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ise Atatürk Anıtına çelenk sundu. 2. tören ise Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde şaha kalkışının tarihidir. Sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi’nin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende okul öğrencilerinden Elif Göksu Sümer “O Geliyor” şiirini okurken, Mümtaz Şirin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini, Melih Kamaloğlu ise Gençliğin Ata’ya cevabını okudu. Okul öğrencilerinin Kurtuluş Savaşını canlandırdığı törende, ayrıca öğrenciler gösterilerini sergiledi. Salihli Belediyesporlu judocuların gösterilerinin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, yıl içersindeki başarılı olan sporcular ödüllendirildi. Öğrencilerin ödüllerini ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Okul Bahçesinde gerçekleştirilen törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen ile belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.