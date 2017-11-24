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24 Kasım 2017 17:03

Salihli’de ’24 Kasım Voleybol Turnuvası’ düzenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’24 Kasım Voleybol Turnuvası’nda şampiyon Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Salihli’de ’24 Kasım Voleybol Turnuvası’ düzenlendi

24 Kasım 2017 17:03


Salihli Belediye Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 10 okuldan 100 öğretmen katılırken, final maçları sonunda rakibi Fen Bilimleri Koleji’ni 2-0 yenen Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Karayahşi Ortaokulu 3’üncü, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4’üncü oldu. Belediye Spor Salonu’nda düzenlenen törende dereceye giren okullara kupaları verildi.


Törende konuşan Salihli Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.


Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ise, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri turnuvanın coşkulu bir şekilde tamamlandığını belirterek, turnuvayı geleneksel hale getireceklerini söyledi.




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