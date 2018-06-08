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08 Haziran 2018 14:16

Salihli’de 27 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

2017-18 eğitim öğretim yılı sona ererken, Manisa’nın Salihli ilçesinde okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarında olmak üzere toplam 135 okul ve eğitim kurumunda eğitim ve öğretim gören 27 bin 446 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline ayrıldı.

Salihli’de 27 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

08 Haziran 2018 14:16


Salihli’de karne günü dolayısıyla Fahriye Hanım İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törende öğrencilere karnelerini veren İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, öğrencileri tebrik etti. Çelenkoğlu, öğrencilere yaz tatilinde hem bol bol dinlenip, hem de bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunup, iyi tatiller diledi.


Fahriye Hanım İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça, Okul Müdürü Mehmet Turan Kardeş ile öğrenciler katıldı.




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