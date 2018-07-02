Salihli’de 3 bin konutun doğalgaz hattı tamamlandı

Ş. ekipleri tarafından 3 bin konuta enerji sağlayacak doğalgaz alt yapı hat döşeme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Atatürk ve Şüheda caddelerinde doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Zeki Kayda, çalışmalar kapsamında 13 bin 270 metre polietilen doğalgaz hattı ve 3 bin 67 metre doğalgaz servis hattı çekildiğini ifade etti. Doğalgaz hattı döşenen caddelerde bulunan apartman girişlerine 297 adet doğalgaz servis kutusu bağlandığını sözlerine ekleyen Başkan Kayda, şehir merkezinde yürütülen doğalgaz alt yapı çalışmalarının büyük bir hızla ilerlediğini kaydetti. Başkan Kayda, bu yılın sonuna kadar 15 ile 20 bin konuta, 2019 yılında ise Salihli ilçe merkezinin tamamına ve organize sanayi bölgesine doğalgaz verileceğini söyledi.

Öte yandan Alt Fevzipaşa ile Atatürk caddeleri arasında kalan bölgede devam eden hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, “Çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Firmanın açtığı kanallar belediye ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için vakit geçirilmeden kapatılmaktadır” dedi.