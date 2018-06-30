Salihli’de 4 mahalleye 47 bin metrekare parke taş döşendi

Salihli Belediyesinin kırsal mahallelerde başlattığı parke taş döşeme ve asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılında ihalesi tamamlanan 4 mahalleye, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Kabazlı Mahallesine 16 bin metrekare, Durasıllı Mahallesine ise 13 bin metrekare, Yenipazar Mahallesi’ne 12 bin metrekare ve Taytan Mahallesi’ne 6 bin 500 metrekare olmak üzere toplamda 47 bin 500 metrekare parke taş döşendi. 4 yıllık görev süresinde köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelere toplam 1 milyon metrekare parke taşı döşediklerini vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu işin maliyetinin ise 25 milyon lira olduğunu ifade etti. Başkan Kayda, Salihli Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından parke taş döşeme işi kapsamında ihalesi yapılan kırsal mahallelerde özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mahalle yollarında yaşanan sıkıntılar, asfalt ve parke taş döşenerek ortadan kaldırıldığını belirtti.

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın 102 mahalleye de eşit hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Kayda, “Kış mevsimi öncesinde kötü hava koşullarından dolayı yaşanacak olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldırmak için yaz aylarında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalarımız merkez ve kırsal mahallelerde devam edecek ” dedi.

Özellikle kış mevsiminde bozulan yollar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.