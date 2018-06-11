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11 Haziran 2018 11:44

Salihli’de 706 haneye ulaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Gıda Bankası, 706 ailenin aylık mutfak ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyor.

Salihli’de 706 haneye ulaşıldı

11 Haziran 2018 11:44

Vatandaşların temel gıda maddelerinin yanı sıra ayakkabı ihtiyaçlarının da temin edildiği Gıda Bankaları, 17 ilçede Manisa’ya hizmet veriyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir ve Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç ile birlikte, ilçedeki gıda bankasını ziyaret etti. Salihli Gıda Bankası’nda 35 parça ürün ve ayakkabı hizmetinin verildiğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, “Salihli’de 706 ailemiz, Gıda Bankası hizmetinden faydalanıyor. Vatandaşlarımız, burada market alışverişi yapıyor. Gıda ve temizlik malzemelerinin yanında ayakkabı da alabiliyorlar. 17 ilçemizde Gıda Bankası hizmetimiz devam ediyor” diye konuştu.




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