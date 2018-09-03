Salihli’de adli yıl törenle açıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde adli yılın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Cem Saçaklıoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Hakim, savcı ve avukatların katıldığı adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu “Yeni adli yıl ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

Yargıda hedef süre uygulamasının bugün itibari ile başladığına dikkat çeken Uğurlu “Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birisi yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi ilkesidir. Hak arayanlar için geçerli olan bu ilkenin amacı uyuşmazlığın taraflarını, yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına karşı koruma, uyuşmazlık konusu hakka bir an önce ulaşabilmelerini sağlamak ve tarafların davanın nasıl sonuçlanacağı konusunda endişe ile yaşamalarını önlemektir. Bu uygulama bir yönü ile makul sürede yargılama ilkesine hizmet etmekte iken diğer yönüyle yararlanıcılarına öngörülebilir bir yargısal süreç sunarak, şeffaflık ve kamuoyu denetimini de sağlayacaktır” dedi.

Uğurlu’nun ardından konuşan Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Cem Saçaklıoğlu, “Yıllardır söylemekte olduğumuz sorunlarımız ne yazık ki çözümlenemeden devam edegelmektedirler. Bu sorunları her gün dile getirmekte ve çözümler aramaktayız. Ancak adliye teşkilatımızın sorunlarının çözümü adeta üvey evlat muamelesi görmekte hep ötelenmektedir. Bu durumun düzeleceğine inancımız tamdır” dedi.

Hukukun üstünlüğünü dikkate almaya çalıştıklarını söyleyen Saçaklıoğlu, “Ekonominin dahi düzgün olması için hukukun üstün olması gerektiği yaşanan tecrübelerle anlaşılmıştır. Hukukun üstünlüğünün kabul edilmediği keyfiyetin hakim olduğu zamanlarda ekonominin dahi çöküşe gittiği görülmektedir. Bu gidişi durdurabilmenin yegane çözümü yüzyılların akıl süzgecinden geçmiş hukuk kuralları ile oynamamak, aksayan yönlerini içtihatlar ile düzeltmek, ekonomik ve sosyal şartlara göre geliştirmek ve sağlam bir hukuk sistemi oluşturmaktır. Cezaların artırılması suçu önlememektedir. Cezalar ne kadar arttırılırsa arttırılsın suç işlenmeye devam etmektedir. Suçu önleyebilmenin yolu eğitimden geçmektedir. Eğitim kalitemizi arttırmadıkça suçu önleyebilmemiz olanaksızdır. İdam cezasının yeniden gündeme geldiği bu günlerde idam cezasının çözüm olmadığını yaşanmış deneyimlere bakarak hatırlatmak isterim. Hukukçuların görevleri var olan kanunları uygulamak ile birlikte o kanunların toplum vicdanına ve toplumsal gerçeklere uyup uymadığını da kontrol etmektedir. Sadece ben kanunları uygularım şeklindeki bir bakış açısı toplumda olan saygıyı yok edebilmektedir” dedi.

Avukat Saçaklıoğlı, 6 yıldır sürdürmekte olduğu Manisa Barosu Salihli Temsilcilik görevini bırakarak, Barolar Birliği Delegesi olarak sürdürmek istediğini söyledi.