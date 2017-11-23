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23 Kasım 2017 13:16

Salihli’de ailelere yönelik eğitim

Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından aile eğitimi programı kapsamında, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumunda velilere yönelik ’Erken Çocukluk Dönemi’ eğitimi verdi.

Salihli’de ailelere yönelik eğitim

23 Kasım 2017 13:16


Velilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Keziban Çimen, Psikolog Sibel Çakaloğlu ve Okul Rehber Öğretmeni Gülser Kara tarafından verilen eğitimde, velilere okul çağı çocuklarının gelişim özellikleri hakkında bilgi verildi. Seminere öğrenci velilerinin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Seminerin sonunda konuşan Kurum Müdürü Şahin Turanlı, katılımlarından dolayı tüm velilere teşekkür ederek faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.




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