Salihli’de ailelere yönelik eğitim

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Keziban Çimen, Psikolog Sibel Çakaloğlu ve Okul Rehber Öğretmeni Gülser Kara tarafından verilen eğitimde, velilere okul çağı çocuklarının gelişim özellikleri hakkında bilgi verildi. Seminere öğrenci velilerinin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Seminerin sonunda konuşan Kurum Müdürü Şahin Turanlı, katılımlarından dolayı tüm velilere teşekkür ederek faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.