Salihli’de asfalt sezonu açıldı

Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiye Şefliği marifetiyle Çayköy Mahallesi’nden başlayan çalışma kapsamında ilçedeki 5 mahallenin bağlantı yolu daha güvenli hale gelirken, Salihli-Turgutlu ve Gölmarmara-Ahmetli ilçeleri arasındaki mesafe de kısalmış olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı için planladığı yol yapım işlerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı şantiye ekipleri; zemin iyileştirme, yol genişletme ve asfalt atımının startını verdi. Bu kapsamda Salihli ilçesinde de Çayköy Mahallesi’nden itibaren 5 mahalleyi bağlayan grup yolu niteliğindeki güzergâhta ilk asfalt atımı gerçekleşti. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ile birlikte, asfalt çalışmasında ekiplerin yanında yer aldı.

“Tarım arazilerine ulaşım kolaylaşıyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de yol üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Demir, “Çayköy ile Yılmaz arasındaki bağlantı yolunda 1’nci kat asfalt çalışması yapıyoruz. Bölgedeki muhtarlarımız ve Salihli Belediye Başkanımız bu yolun aciliyetle yapılması konusunda bizleri bilgilendirmişlerdi. 5 mahalleye hitap eden, grup yolu niteliğinde olan ve sıklıkla kullanılan bir yol üzerindeyiz. Gölmarmara yolunu Salihli ve Turgutlu’ya bağlayan bir yol. Mesafeyi 10 kilometre kısaltan bir çalışma. Ekiplerimiz, ilk olarak iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Trafiğe elverişli olsun diye genişletme yapıldı. Şantiye ekiplerimiz tarafından asfalt çalışmamız başladı. İnşallah 1 gün içerisinde yol çalışmasını tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın, kazasız belasız kullanmalarını temenni ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün yolların yapımı konusunda ciddi hassasiyetleri var. Biz de bu bilinçle vatandaşlarımız, tarım arazilerine daha rahat ulaşsınlar, elde ettikleri ürünleri daha kolay bir şekilde sunma imkanları bulsunlar diye burada çalışmamızı başlattık. Tozdan dolayı tarım ürünlerinde meydana gelen hastalık ve zararın da önüne geçmiş olacağız aynı zamanda. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Emeği geçenlere minnettarız”

Çayköy Mahalle Muhtarı Sadri Çetin Ergil, “Bu yolun 5 köye çok büyük faydası var. Aynı zamanda Gölmarmara ilçesini de Ahmetli’ye bağlıyor. Çalışma öncesi yol bozuktu düzeltildi, köprüler dardı genişletildi. Tozun milli servete zararı vardı. Ürünlerimize, hastalık yapıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir’e, müdürlerimize, asfalt ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çayköy, Yılmaz, Karayahşi, Kendirlik ve Tekelioğlu sizlere minnettar” dedi.

“Sorunlar ortadan kalkıyor”

Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer de, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e; Salihlili vatandaşlarımız ve Belediye Başkanımız Zeki Kayda adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’ye 320 kilometre asfalt yapıldı. Yolun önemine gelince, çiftçimizin birinci geçim kaynağı olan tarım arazilerine giden yolların yapılması oldukça önemli. Hem mesafelerin kısalması, hem yolun toprak olmasından dolayı ürünlerde meydana gelen hastalıkların önüne geçilecek olması dolayısıyla sevinçliyiz. İlçemize hayırlı olsun diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.