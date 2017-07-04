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04 Temmuz 2017 13:07

Salihli’de Ayaz göreve asaleten atandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten milli judocu Oktay Ayaz’ın asaleten ataması yapıldı.

Salihli’de Ayaz göreve asaleten atandı

04 Temmuz 2017 13:07


2015 yılının Şubat ayında Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne vekaleten atanan ve kent sporunu yakından tanıyan Oktay Ayaz’ın asaleten ataması gerçekleştirildi. Ataması yapılan Oktay Ayaz, Salihli’deki spor camiasının başarısı için çalışacaklarına vurgu yaparak “Salihli’ye hayırlı olsun” dedi.


1983 Salihli doğumlu olan Ayaz, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2004 yılından bu yana Salihli’de judo antrenörü olarak görev yapıyordu. Milli judocu olan ve 2008 yılından bu yana da milli takım judo antrenörü olarak da görev yapan Ayaz, evli ve bir çocuk babasıdır.




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