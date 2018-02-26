Salihli’de ayın örnek şoförü seçildi

S. 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Taşıyıcılar Kooperatifi, trafik kurallarına uyan, yolcu, yaya ve diğer araç şoförlerine karşı örnek davranış sergileyen, 52 yaşında ve 32 yıllık şoför Enver Oğuz’u ayın örnek şoförü seçerek ödüllendirdi.

Salihli’de hizmet veren Mustafa Baykal başkanlığındaki Salihli Şehiriçi Minibüsleri Taşıyıcılar Kooperatifinin düzenlediği "Ayın Şoförü" uygulamasında, Ocak ayının örnek şoförü Enver Oğuz seçildi. Oğuz’un ödülünü ise Kooperatif Başkanı Baykal verirken, örnek şoför Oğuz böyle bir ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kooperatif Başkanı Baykal, her ay düzenli işe gidip- gelme, yolculuk esnasında müşteriler ile diyalog konularının değerlendirildiği uygulamayı kooperatif olarak sürdürdüklerini ve bunu her ay düzenleyip geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Kooperatif üyesi şoförlerin örnek davranışları ile dikkat çektiğini belirten Baykal, “Ancak ayın şoförü seçtiğimiz üyemiz Enver Oğuz ise bir müşterinin para dolu cüzdanını bulup sahibine teslim ederek, örnek bir durum sergiledi. Bizde kendisini ayın şoförü seçip ödüllendirdik. Kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Baykal, kooperatif olarak bu tür örnek şoförleri ödüllendirmeye devam edecekleri vurgusu yaptı.