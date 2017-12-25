Salihli’de ayın şoförü seçildi

S. 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından başlatılan ayın şoförü uygulamasının ilk ödülü 25 yıllık şoför Hasan Yılmaz’a verildi.

Mustafa Baykal Başkanlığı’ndaki Salihli Şehiriçi Minibüsleri Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından üyelerine yönelik ayın şoförü uygulaması başlatıldı. Her ay düzenli işe gidip- gelme, yolculuk esnasında müşteriler ile diyalog konularının değerlendirildiği uygulama Salihli’de ilk ayın şoförü ise 25 yıllık şoför olan Hasan Yılmaz seçildi. Yılmaz’ın ödülünü Kooperatif Başkanı Mustafa Baykal tarafından verildi.

Ödülünü Kooperatif Başkanı Baykal’ın elinden alan Yılmaz, işini zevkle yaptığını ifade ederek, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kooperatif olarak yeni bir uygulamaya imza attıklarını ifade eden Başkan Baykal, ayın şoförü uygulamasını her ay düzenleyip, geleneksel hale getirmek istediklerini vurgu yaptı.