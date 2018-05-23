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23 Mayıs 2018 14:11

Salihli’de başkandan çat kapı iftar

Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ve geleneksel etkinlikleri ile ilçe merkezi ve mahallelerde ilkleri yaşatan Salihli Belediyesi, önemli bir projeye daha imza atarak ’Bu akşam iftarda sizinleyiz’ sloganıyla her gün farklı bir mahallede maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere iftar veriyor.

Salihli’de başkandan çat kapı iftar

23 Mayıs 2018 14:11


Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah erken saatte mahallelerde belirlenen yardıma muhtaç ailelerin evlerini baştan aşağı temizleyip, Gıda Bankasının erzak yardımları ile Ramazan’a özel hediyeleri ev sahibine ulaştırıyor. Belediye personeli de iftar öncesinde evine konuk olduğu ailenin tüm yemeklerini hazırlayıp, Belediye Başkanı Zeki Kayda da, sürpriz ziyarette bulunarak ailenin iftar sofrasına konuk oluyor.


Maddi durumları iyi olmayan ailelere her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Belediye olarak Ramazan’ın güzelliklerini paylaşmak için vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ve ekibi, ’Bu akşam iftarda sizinleyiz’ projesiyle her gün yardıma muhtaç insanlarımıza iftar yemeği veriyor ve bizler de sofralarına konuk oluyoruz. İftar programlarımız Ramazan ayının sonuna kadar devam edecektir” dedi.




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