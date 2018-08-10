Salihli’de belgesiz servis taşımacılığına geçit yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan trafik zabıta ekipleri, Salihli genelinde belgesi olmadan servis taşımacılığı yapan taşımacılara yönelik denetimlerini arttırarak belgesiz taşımacılık yapılmasına izin vermiyor. Salihli ilçesinde toplam 252 adet J plaka tahsisli umum servis aracı bulunduğu ifade edilirken, yaz sezonuyla birlikte bazı ticari işletme yetkililerinin ve arazi sahiplerinin belgesiz araçlarla taşımacılık yapılması yetkilileri de harekete geçirdi. Özellikle servislerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, farklı noktalarda uygulama yapıldı. Ekipler, yetki belgelerini kontrol ederek taşıma yetki belgesi olmadan ticari amaçla taşımacılık yapanlara ise idari işlem uyguladı.