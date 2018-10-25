Salihli'de birliktelik mesajları

İçişleri Kararnamesi ile Salihli'ye atanan ve görevine başlayan Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren'in de bulunduğu ziyarette Kaymakam Kılıç ve Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Kılıç, “Salihli çok güzel ve gelişmiş bir ilçe. Bu güzel şehri daha da ileri seviyeye taşımak için belediye başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışacağız.” dedi.

Nezaket ziyaretinden dolayı Kaymakam Kılıç'a teşekkür eden Başkan Kayda, "Kaymakamımıza, nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.