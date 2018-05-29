Salihli’de camiler bayrama hazırlanıyor

Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini yapan Salihli Belediyesi, Bayram hazırlıklarını hızlandırdı. Salihli Belediyesi İdari Amirliği’ne bağlı ekipler, titiz bir çalışma gerçekleştirerek cami halılarını temizliyor.

Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin camileri bayrama hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde camilerimizin iç dış genel temizliği yapılıyor. Vatandaşların çok daha sağlıklı ve temiz ortamlarda ibadet etmeleri için camilerimizde temizlik gerçekleştiriliyor. Şimdiden tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı kutlu olsun’’ dedi.