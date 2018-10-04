Salihli'de can dostlar unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki değişik okullarda öğrenim gören öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü nedeniyle Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan can dostları ziyaret etti.

Sırasıyla Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi 9/B ve 11/A sınıfı öğrencileri, Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri ve Fahriye Hanım İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Mehmet Özmen, 1/C sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Yasemin Göde, merkezi ziyaret ederek Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı'dan bilgiler aldı. Ziyarete gelen öğrenciler hayvanlara yakın ilgi göstererek, onlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Veteriner İşleri Müdürü Avcı, hayvanların zaman zaman açlık, kötü muamele veya kaza sonucu yaralandıklarını hatta yaşamlarını yitirdiklerini işaret ederek yardıma muhtaç ve sahipsiz hayvanlara gereken önemin verilmesini istedi. Ziyarete gelen öğrenciler, Hayvan Barınağını gezerek yetkililerde bilgi aldı. Barınağa gelen hayvanların nerede ve nasıl tedavi edildiğinden de bahseden Veteriner İşleri Müdürü Avcı, öğrencilerin merak ettiği sorularını da cevapladı.