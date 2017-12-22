Salihli’de çekirdeksiz kuru üzüm konuşuldu

Salihli Ticaret Borsası ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Manisa’daki Çekirdeksiz Kuru Üzüm İşletmelerinin İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi” projesi Lidya Sardes Termal Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, projenin üzüm üreticileri ve üzüm işletmelerine yol gösterici olmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Proje kapsamında üzümün maliyetinin tespit edildiğini vurgu yapan Aksoy, “Yapılan analizler neticesinde 1 dekar bağdan elde edilen kuru üzüm maliyetinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Maliyetlerinin en başında akaryakıt alırken, buna işçilik, gübreleme, sulama, ilaçlama maliyetleri takip etmektedir” dedi. Üreticilerin her üretim dönemine borçlu girdiğine dikkat çeken Aksoy “Üreticimiz mahsulünü sattıktan sonra borçlarını ödemekte, ellerinde ise geçimlerini sağlayacak para kalmamaktadır. Ayrıca üretimiz borçlanma yöntemine gidilmektedir. Eğer üretimiz maliyet kabusundan biraz olsun kurtarılırsa, daha nitelikli ürün yetiştirebilir ve para kazanabilir” dedi.

Potansiyeli yüksek olan çekirdeksiz kuru üzümdeki kalıtımla ilgili çalışmaları dürdürdüklerini ifade eden Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Kaya, bununla ilgili geçmiş yıllarda yapmış oldukları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Salihli’nin %60’nın tarımla uğraşan çağdaş bir kent olduğunu vurgu yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Salihli potansiyeli çok yüksek olan bir ilçemizdir. Artık kentimize yatırımcılar, yatırım yapılabilir bir kent olarak bakmaktadır. Artık bizlerinde çiftçilerimizin yanında, daha bilimsel bir şekilde yer almamızın zamanı gelmiştir. Bu çalışmalar bunu göstermektedir” dedi. Üzümden sonra Salihli’de zeytinciliğinde gelişmekte olduğunu belirten Kayda, kentte zeytin projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Salihli ekonomisine en büyük katkı sağlayan tarım ürünlerinin başında üzüm geldiğini belirten Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu “Üzümün yanında ise birçok ürün üretimi ile Salihli Ovamız bereketli topraklara sahiptir. Buda Salihli, tarım ürünlerinin üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir” dedi.

Türkiye’deki çekirdeksiz kuru üzümünün %85’nin Manisa’da yetiştiğini belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Umut Burak Geyikçi “Bölgenin en önemli ihracat ürünü ve ülke ekonomisine katma değeri en yüksek tarım ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümü Manisa ilçeleri arasında ise en fazla üreten ilçe ise Salihli’dir. Salihli’de 4 bin 226 üreticimiz 118 bin 912 dönüm alanda 2016 yılında 211 bin ton üzüm üretimi gerçekleştirmiştir” dedi. Toplantıda ayrıca Yard. Doç. Dr. Burcu Mucan, Emre Kara, Dr. Hakan Atlı ve Prof. Dr. Mustafa Tepeci ve Ramazan Gökpınar tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi aktarıldı.

Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleştirilen toplantıya başta Kaymakam Turgut Çelenkoğlu olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ile davetliler katıldı.