Salihli'de ceviz hasadı başladı

Manisa'nın Salihli ilçesi mahallelerinde ceviz hasadı başlarken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Salihli Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, ceviz hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Meran Kayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, ceviz hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Salihli'de son yıllarda ceviz dikim alanlarının her yıl arttığını vurgu yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, "Ceviz dikim alanları her yıl artıyor. Salihli'de 2015 yılında 2 bin 4 dekar, 2016 yılında 5 bin 829 dekar, 2017 yılında 8 bin 443 dekar ceviz dikim alanı bulunurken, 2018 yılında ise 9 bin 983 dekara çıktı” dedi. Demir, ceviz fiyatlarının iyi olmasından dolayı, ceviz dikim alanlarının artmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.