Salihli’de çiftçilere eğitim verildi

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, “Bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin tarla, bahçe veya bağlar ile ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında bilinçsiz bir şekilde kullanılmasını önlemek, insan, bitki ve çevre sağlığının korunması, bitkisel ürünlerde kalıntı probleminin ve tavsiye dışı ilaç kullanımının engellenmesi ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanan ’Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik’ 03.12.2014 tarih ve 29194 sayılı resmi gazete de yayınlanmıştır. Bu çerçevede, bitkisel üretim yapan kişiler bitkisel üretim yaptığı alanlarda bitki koruma ürünü uygulamalarını yapabilmesi için ’Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi’ almış olan yetkili kişilere yaptırması veya kendisinin belge alması zorunludur. Yönetmeliğe göre müdürlüğümüzce Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez eğitim düzenlenmektedir. Bu kapsamda, müdürlüğümüz tarafından, bitkisel üretim yapan çiftçilere yönelik ’Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi’ almak isteyen üreticiler için, Salihli Ziraat Odası toplantı salonun da eğitim düzenlenmiş olup, eğitime katılan 45 üreticimize belge düzenlenmiştir” dedi.

Demir, Salihli’de bu zamana kadar yapılan eğitimler sonucunda toplamda 4 bin 193 üreticiye ’Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi’ düzenlendiğini söyledi.