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Salihli'de çıkan ev yangını korkuttu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yan binaya sıçramadan söndürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yan binaya sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kırveli Mahallesi 400.Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fadime Sabancı'ya ait evde dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yan binaya sıçrama tehlikesi bulunan yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında şans eseri evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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