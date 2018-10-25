Salihli'de çocuklar için önemli proje

Manisa'nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'nın kararları doğrultusunda Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Çocuk ihmal ve istismarını önleme" projesi hayata geçirildi. Projenin hazırlık sürecinde Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli Psikolog Cem Tığrak ve Sosyolog Alpay Aşkın tarafından Manisa Çocuk İzleme Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirildi ve proje kapsamında eğitim çalışmaları yapılması planlandı.

Salihli Öğretmen Evi konferans salonunda Manisa Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Sema Yavuz tarafından Salihli'deki okullarda görev yapan rehber öğretmenlere ve Denetimli Serbestlik Uzmanlarına "Çocuk izlem merkezlerinin tanıtımı ve işleyişi, istismar/ihmal kavramlarının tanıtımı ve türleri, travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki etkileri, mağdur ifadelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar" konularını içeren eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Programın sonunda Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu tarafından proje kapsamında eğitim çalışmalarından dolayı Dr. Sema Yavuz'a plaket takdim edildi.

Programın sonunda bir konuşma yapan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “2017 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve uzmanlarımızla yaptığımız toplantıda Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Salihli'de de yoğunlukla işlenen devlet politikası haline gelen çok önemli 2 başlığımız vardı. İlki, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele diğeri ise çocuklarımızı istismarı ile ilgili. Uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili geçtiğimiz yıl bir çalışmamız olmuştu. Şimdi de çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi hayata geçirildi. Bu toplantıya gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu konu bir savcı olarak en çok önemsediğim konu. Bizler hangi görevde olursak olalım her şeyden önce birer anne ve babayız. Bizlerin de çocukları var. Bu nedenle bu konuya çok fazla bir önem veriyoruz.” dedi.