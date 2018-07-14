Salihli’de darbeler anlatıldı

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansa ise konuşmacı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Gülmez katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta konuşan Prof. Dr. Nurettin Gülmez, Türkiye’de darbe geleneğinin var olduğunu söyledi.

Türkiye’de yapılan askeri darbeler, muhtıralardan bahseden Prof. Dr. Nurettin Gülmez “Her darbenin bir hazırlık dönemi ve gerekçesi vardır” dedi. Prof. Dr. Gülmez, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ hain darbe girişimi ile ilgili olarak “15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için adeta kanlı bir tarihi olaydır ve o gün Türk Milleti’nin büyük kayıplar vermesine neden olurken, aynı zamanda Türk Milletinde derin yaralar açmıştır. Türk Milleti de darbeyi önleyip, demokrasi dersi vermiştir” diye konuştu.

Tüm darbeler sonunda Türkiye’nin zarar gördüğünü anlatan Prof. Dr. Gülmez, “Bu darbe FETÖ üyeleri tarafından yapılan planlı ve programlı bir harekattır. Planları ise iç savaş projesi ile Türkiye’yi işgal girişimiydi. Ancak darbe milletin feraseti ile önlendi. 250 şehit ve 2 bin 250 yaralı verildi” dedi.

Konferans sonunda Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Nurettin Gülmez’e teşekkür edip, çiçek takdim etti.

Konferansa Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.