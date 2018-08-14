Salihli’de deve güreşlerinin tarihi belli oldu

Güreş komitesi üyeleri Çökelek Mahalle Muhtarı Mevlüt Kılınç, Eldelek Mahalle Muhtarı İsmail Yüksel, Halil Göde ve Belediye Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, deve güreşleri ile ilgili olarak istişare yaptı. Ziyaretlerinden dolayı güreş komitesi üyelerine teşekkür eden Başkan Kayda, 24 Şubat Pazar günü yapılacak olan 4. geleneksel deve güreşi hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak devecilik kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl deve güreşi düzenliyoruz. Festival havasında geçen etkinliğe vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyorum” dedi.