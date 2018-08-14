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14 Ağustos 2018 12:21

Salihli’de deve güreşlerinin tarihi belli oldu

Salihli Belediyesinin destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Salihli Deve Güreşleri Festivali’nin 24 Şubat 2019 Pazar günü yapılacağı öğrenildi.

Salihli’de deve güreşlerinin tarihi belli oldu

14 Ağustos 2018 12:21


Güreş komitesi üyeleri Çökelek Mahalle Muhtarı Mevlüt Kılınç, Eldelek Mahalle Muhtarı İsmail Yüksel, Halil Göde ve Belediye Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, deve güreşleri ile ilgili olarak istişare yaptı. Ziyaretlerinden dolayı güreş komitesi üyelerine teşekkür eden Başkan Kayda, 24 Şubat Pazar günü yapılacak olan 4. geleneksel deve güreşi hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak devecilik kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl deve güreşi düzenliyoruz. Festival havasında geçen etkinliğe vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyorum” dedi.




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