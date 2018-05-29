Salihli’de diyabet okulu 8’inci mezunlarını verdi

dönem mezunlarını verdi.

Diyabet okuluna devam eden kursiyerler Uzman Doktor Ayhan Irak, Diyabet hemşiresi Keziban Keleser, Diyetisyen Sevil Gökoğlu ve fizyoterapist Caner Kurt’la birebir karşılıklı iletişim halinde şeker hastalığı diyabet konusunda kafalarındaki her soruya anında yanıt buldu.

Diyabetli hastaların yeme içmeleri, spor yapmaları kullandıkları insilünü doğru yapmaları gibi hastalıkları her tülü bilgiyi en doğru ağızdan en doğru biçimde öğrenmelerini sağlayan bu eğitimler değişik dönemlerde şeker hastalarının talepleri doğrultusunda yapılıyor.

Diyabet okulundan mezun olan Kemal Avcı, “Eşim şeker hastası. Onunla birlikte bilgilenmek adına eşimle kurslara katıldım. Diyabet konusunda yepyeni şeyler öğrendik. Doğru bildiğimiz yanlışları yapmayacağız artık. Çok faydalı bir eğitim diyabeti olan tüm vatandaşların bu eğitimi mutlaka almaları gerektiğini bizzat yaşayarak gördüm” dedi.

Hastaların birebir diyabet eğitimine alındığını kaydeden Diyabet hemşiresi Kezban Keleşer ise şunları söyledi: “Bana başvuran her vatandaşımıza birebir diyabet eğitimini anlatıyorum. Ama diyabet okulumuzda uzman doktorumuz diyetisyenlerimiz ve fizyoterapistimiz de oluyor. Hastalarımız istedikleri her soruyu birebir sorup anında cevaplarını öğreniyor. Hem öğreniyor hem de yeni dostluklar diyabet kardeşliği ediniyorlar. Talep olduğu takdirde diyabet okulumuz devam edecektir.”

Salihli Devlet Hastanesi bünyesinde 3 yıldır faaliyet gösteren diyabet okulunun 8. dönem mezunu hastalar belgelerini kendilerine eğitim veren hekim ve hemşirelerden aldı.