Salihli’de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

Salihli Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi’nde düzenlenen törende kurban kesilip dua edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aksa Doğal Gaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, 2016 Aralık ayı itibari ile Aksa Doğalgaz olarak Salihli’yi lisans alanına dahil ettiklerini söyledi. Başaran, “2018 yılı itibari ile Botaş iletişim hatları için ihale çalışmalarına başladı. Bizde Salihli’de doğalgaz dağıtım için çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecektir. Çevreci, ekonomik bir yakıt olan doğalgazın Salihli’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Sıra Salihli’ye doğalgazı getirmeye geldi”

Salihli’ye verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, törende hayata geçirilen projeleri anlattı. Salihli’nin 30 yıllık jeotermal problemini çözdüklerini vurgu yapan Başkan Kayda “Salihli doğalgaz ile şuan rahat bir şekilde ısınmaktadır” dedi. Bu kadar çalışmanın ardından sıranın doğalgaza geldiğini dikkat çeken Başkan Kayda, “Şuanda doğalgaz çalışmaları başladı. Ama bu süreci herkesin bilmesi gerekir. 2016 yılında Bakanlar Kurulu bir karar verdi ve 20 bin nüfusu üzerindeki şehirlere doğalgaz getirme sözü verdi. Salihli olarak 2 ay sonra karar çıkartıp, bunu Aksa Doğalgaz’a götürdük. Meclisi de olağan üstü toplayıp, doğalgaz için yetki aldım. Salihli’nin doğalgaz dosyasını da Genel başkanımız Devlet Bahçeli’ye teslim ettim ve 2016 sonunda doğalgaz programa girdi. Bakanlar Kurulu ve Enerji Piyasası tarafından Salihli genişletildi ve Aksa Doğalgaz’ın lisansı da bu çerçeve de genişletildi” dedi.

“2019 yılı sonunda doğalgaza kavuşacak”

Başkan Kayda konuşmasına şöyle devam etti: “Botaş, 22 Şubatta ana hattı Akhisar’dan Salihli’ye, Alaşehir ve Kula’ya uzanacak hattın ihalesini yaptı. Ana hattın her türlü çekimi Botaş’a ait, şehrin içersindeki dağıtımı ise belediye ve Aksa Doğalgaz yapacak. 2019 yılının sonunda Salihli’nin tamamı doğalgaza kavuşacak. Bu yıl çalışmalarımız sonunda 15-20 bin abone doğalgazdan faydalanacak. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesine de doğalgazın gelmesi için Aksa Doğalgaz ile masaya oturacağız. Doğalgazın OSB’ye gelmesiyle daha büyük firmalar Salihli’ye gelecektir. Salihli’ye ne söz verdiysek, bire bir yerine getiriyoruz. Salihlimize doğalgaz ve tüm projelerimiz hayırlı olsun."

“Salihli temiz enerji kaynağına kavuşuyor”

Bugün mutlu bir günü yaşadıklarını ifade eden Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise, “Salihli halkının yıllardır beklediği doğalgaz çalışması nihayet sonuçlandı ve çalışmalarına başlandı. Ana hattın ihalesi yapılıp, şehir içinde Aksa tarafından altyapı çalışmalarına start verildi. Bu çalışma en kısa da sonuçlanıp, Salihli halkı bu temiz ve verimli enerji kaynağına kavuşmuş olur” dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesilip, dua edilirken, Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Aksa Doğal Gaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu,TSO Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.