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22 Haziran 2017 13:25

Salihli’de eğlenceli yaz başladı

Salihli Belediyesi tarafından çocukların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları Ramiz Turan Stadı’nda düzenlenen törenle başladı.

Salihli’de eğlenceli yaz başladı

22 Haziran 2017 13:25


Futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, hentbol ve atletizm olmak üzere toplam 8 branşta açılan Salihli Belediyesi Yaz Spor Okullarının, 22 antrenör yönetiminde 1 Eylül tarihine kadar devam edeceği açıklandı.


Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Öncelikle herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri pek çok ilki gerçekleştiriyoruz. Eğitimden gelen bir Belediye Başkanı olarak, eğitimde öğretimde kültürel anlamlarda yapılması gerekenin üzerine daha da koyarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yine burada çocuklarımıza gençlerimize yeni bir spor salonu ve havuz yapma sözü vermiştik. Bugün yarı olimpik yüzme havuzumuz ve modern kapalı spor salonu hayata geçti. Sevgili çocuklarımıza yıl boyu eğitim ortamları sağlıyoruz. Yaz tatilinde dinlenmeleri için, spora teşvik için 8 branşta kurslarımızı açtık. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çocuklarımızın çağdaş, Atatürk ilkelerini bilen, Cumhuriyetine sahip çıkan gençler olarak yetiştirilmelerine bizde belediye olarak destekliyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz. Sevgili gençler yaz boyunca sizlere iyi çalışmalar, iyi tatiller” dedi.


Ramiz Turan Stadı’nda gerçekleştirilen yaz spor okulları açılış törenine Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile aileler katıldı.




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