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03 Ağustos 2018 12:45

Salihli’de esnaf odası başkanları projeleri inceledi

Salihli’de faaliyet gösteren esnaf odaları başkanları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli Eski Kamyon Garajı üzerinde hayata geçirilen Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projelerini yerinde inceledi.

Salihli’de esnaf odası başkanları projeleri inceledi

03 Ağustos 2018 12:45


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ve hayata geçirilen Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinde sona yaklaşıldı. İlçe halkını ve esnafını heyecanlandıran projeyi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rifat Yavaş, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, Kunduracı Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Celil Şenal ile birlikte inceledi.


Projenin detayları ve ilerleyişi hakkında oda başkanlarını bilgilendiren Kayda, açılışa kadar geçecek sürede yapılacak çalışmaları aktardı. Salihli’nin yıllardır özlemini duyduğu, aynı yerde üç işini birden yapabileceği kompleks bir projeyle karşı karşıya olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Esnaf Oda Başkanları da, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.




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