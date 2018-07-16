Salihli’de ferah bir yolculuk için denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha rahat seyahat etmesi amacıyla, şehir içi toplu ulaşım araçlarında klima denetimi yaptı. Salihli’de yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerini, duraklarda tek tek kontrol eden Ulaşım Zabıta ekipleri, yaz aylarında hava sıcaklığından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi için klimaların çalıştırılması noktasında şoförleri uyardı. Vatandaşların daha rahat ve ferah bir yolculuk yapması için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.