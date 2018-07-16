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16 Temmuz 2018 13:06

Salihli’de ferah bir yolculuk için denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesinde yolcu taşımacılığı faaliyetlerini yürüten özel halk otobüslerinin denetim ve kontrollerini yaptı.

Salihli’de ferah bir yolculuk için denetim

16 Temmuz 2018 13:06


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha rahat seyahat etmesi amacıyla, şehir içi toplu ulaşım araçlarında klima denetimi yaptı. Salihli’de yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerini, duraklarda tek tek kontrol eden Ulaşım Zabıta ekipleri, yaz aylarında hava sıcaklığından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi için klimaların çalıştırılması noktasında şoförleri uyardı. Vatandaşların daha rahat ve ferah bir yolculuk yapması için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.




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