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Salihli'de fotomaraton yarışması başladı

Salihli Belediyesi ve kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğraf Derneği işbirliğinde bu yıl 2.

'si gerçekleştirilen Salihli Belediyesi fotomaraton yarışması başladı. Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlik ise fotoğraf sergisi açılışı ile başladı.


Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tanıtımda fotoğrafın çok etkili olduğunu dikkat çekti. Başkan Kayda, “Bu güzel şehirde Belediye Başkanlığı yapmak gerçekten çok keyifli. Bu işin keyfini, Salihli'yi değiştirmekle geliştirmekle alıyorum. Jeopark Belediyeler Birliğini kurduk ve bunun tanıtılmasında devreye siz giriyorsunuz. Salihlimizi bu yarışma ile en iyi şekilde tanıtacağınıza eminim. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyor, şehir dışından gelenlere hoş geldiniz diyorum” dedi.


Başkan Kayda, etkinliğin düzenlenmesine katkı veren SALFOD üyelerine ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu teşekkür ederek Fotomaratonun hayırlı olması dileğinde bulundu.


Fotoğraf sergisi açılışına Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez ve üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Zafer Gazi Tunalı ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

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