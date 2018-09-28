Salihli'de futbolculara motivasyon semineri

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor Kulübü tarafından düzenlenen futbolcu psikolojisi ve motivasyonu semineri Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Ahmet Eren ile futbolcuların katıldığı seminere konuşmacı olarak Liderlik ve Kariyer Uzmanı Uzman Psikolog Arif İlker Şahin katıldı.

Hayal kurmanın önemine dikkat çeken Şahin, bir öğrencinin anaokulunda iken yüzde 95 oranında hayal kurduğunu, ancak yetişkinlik ve yaş ilerledikçe bu oranın yüzde 2'ye düştüğünü söyledi. Her başarılı futbolcunun mutlaka bir hayali olduğunu belirten Şahin, “Çünkü hayal kurmazsak, başarıya ulaşamayız” dedi.

Futbolda oynanan ve kazanılan bir maç sonrası herkesin mutlu olduğunu belirten Şahin, “Alınan mağlubiyetler sonrası ise sorunlar başlar. Çünkü herkes kazanmak ister, kesinlikle kaybetmek istemez” diye konuştu. Seminere katılan futbolculara uyarılarda bulunan Şahin, “Hiçbir zaman ben değil, biz kavramını ön planda tutun. Çünkü ben değil, biz faktörü başarı getirir” dedi. Uzman Psikolog Şahin, seminerde ayrıca motivasyon, inanç ve istemek ağırlıklı konularda futbolculara bilgiler aktardı.

Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Ahmet Eren, motivasyon seminerinden dolayı Uzman Psikolog Arif İlker Şahin'e teşekkür ederken, tüm takımlara da kazasız ve sakatlıksız bir sezon diledi. Eren, seminere katılmayan spor kulüplerine ise sitemde bulundu.