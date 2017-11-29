Salihli’de geleceğin bilim adamlarına ödül

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, robotik ve yazılım gibi ileri teknolojiye yönelik alanlarda başarılarıyla Salihli’nin gururu olan ortaokul öğrencilerine yönelik olarak odanın meclis salonunda bir tören düzenledi.

Romanya’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük robot yarışması özelliğini taşıyan 10. Uluslararası Robochallenge Robot Yarışması’nda "Mini Sumo Kits" kategorisinde geliştirdikleri ve birbiriyle güreşebilen robotları Avrupa Şampiyonu olan Salihli Kudret Demir Ortaokulu Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü öğrencileri kendilerini tanıtarak, yaptıkları çalışmaları anlattı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen Kudret Demir Ortaokulu’nun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri Burakhan Arıkanlı, Kamuran Uçak, Yiğit Gümüş, Mehmet Şener, Ahmet Efe Sezgin ve Yiğit Koçak okulun ve idarecilerin kendilerine sundukları imkanları ve başarıya götüren çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü İlker Atalay ve Robotik Eğitmeni Ertuğ Gözaydın da öğrencilere imkanların sunulması halinde başarılı olunacağı konusunda iyi bir örnek oldukları için duydukları memnuniyeti anlattı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortokulu öğretmeni Taner Yörü’nün yönlendirmesiyle “Sessiz dünyanın sesi ol” projesi ile Manisa birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan 7. sınıf öğrencisi Hüseyin Üstündağ da yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Salihli’nin adını ulusal platformda duyuran ve iyi bir tanıtım yapan Kudret Demir ve Salihli TSO Ortaokulu öğrencilerini kutlayan Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, “Başarılarınız bütün Salihlilerin göğsünü kabarttı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Önünüzü açmak için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Salihli TSO olarak eğitim alanına her türlü desteği verdiklerini anlatan Yüksel, Salihli’ye bir Fen Lisesi kazandırılması konusunda da önderlik ettiklerini kaydetti.

Yapılan konuşmalardan sonra Salihli TSO Yönetimi tarafından Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay, Robotik eğitmeni Ertuğ Gözaydın, Salihli TSO İlköğretim Müdürü Şahin Turanlı ve öğretmen Taner Yörü’ye birer plaket takdim edildi. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere de hediyeler verildi.