Salihli’de geleneksel Ramazan etkinlikleri başlıyor

Bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinliklerde, Ramazan ayının tüm güzellikleri vatandaşlara sunulacak. Semazen, ilahiler, Hacivat-Karagöz, Meddah, Ateşbaz şov ve orta oyunu ile geleneksel gösteriler Ramazan akşamlarına renk katacak.

Salihli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, 18 Mayıs Cuma günü Mersinli Mahallesi’nde başlıyor. Etkinlikler kapsamında programı izleyen tüm konuklara, Salihli Belediyesi tarafından Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ile pamuk şekeri ücretsiz ikram edilecek ve çocuklar da palyaçolar eşliğinde keyifli zaman geçirecekler.

Salihli Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Ramazan Etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Göreve geldiğimizde başlattığımız Ramazan etkinliklerimizi bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Ramazan’ın ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. Şehir merkezi ile mahallelerimizde kuracağımız iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir arada iftar yapacağız. Ramazan ayının sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; herkesi iftar sofralarımıza ve geleneksel ramazan etkinliklerimize bekliyorum. Tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

Salihli’deki geleneksel Ramazan programı ise şu şekilde; 18 Mayıs Mersinli Mahallesi, 19 Mayıs Gümüşçayı, 22 Mayıs Poyrazdamları Mahallesi, 25 Mayıs Gümüş Çayı, 26 Mayıs Yörük Mahallesi (Engelliler Parkı), 28 Mayıs Gümüşçayı, 29 Mayıs Durasıllı Mahallesi, 30 Mayıs Taytan Mahallesi, 1 Haziran Sarıpınar Mahallesi, 2 Haziran Kurtuluş Mahallesi, 5 Haziran Keli Mahallesi, 6 Haziran Razlı Mahallesi, 7 Haziran Sart Mahallesi, 8 Haziran Hazerfan Parkı Yanı, 9 Haziran Güneş-Gümüş Mahallesi, 11 Haziran Adala Mahallesi ve 12 Haziran Gümüşçayı."