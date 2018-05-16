Salihli’de genç fotoğrafçılardan özel sergi

Genç fotoğrafçılar, Elifsu Özen, Zeynep Güngör, Lara Portakal, Oğuzhan Kale ve İbrahim Davulcu’nun eserlerinin yer aldığı “Genç bir an” isminin verildiği sergi ise Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde görücüye çıktı. Serginin açılışında konuşan Salihli Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mustafa Dönmez “Bu sergide genç fotoğrafçılarımızın, kompozisyonlarını, yaratıcılıklarını, aldıkları eğitimle görsel olarak bize sundukları şöleni izleyeceğiz. Genç fotoğraf sanatçılarımıza başarılar diliyorum. Dernek olarak da her zaman yanlarındayız” dedi.

Konuşmanın ardından “Genç bir an” fotoğraf sergisi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mustafa Dönmez ve fotoğraf sanatçıları tarafından açıldı.

Öte yandan Salihli Belediyesi ve Medigüneş Hastanesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide 30 eser yer alırken, serginin ise 18 Mayıs tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.