Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 18:46

Salihli’de genç fotoğrafçılardan özel sergi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Fotoğraf Derneği’nin (SALFOD) genç fotoğrafçıları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel karma fotoğraf sergisi açtı.

Salihli’de genç fotoğrafçılardan özel sergi

16 Mayıs 2018 18:46


Genç fotoğrafçılar, Elifsu Özen, Zeynep Güngör, Lara Portakal, Oğuzhan Kale ve İbrahim Davulcu’nun eserlerinin yer aldığı “Genç bir an” isminin verildiği sergi ise Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde görücüye çıktı. Serginin açılışında konuşan Salihli Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mustafa Dönmez “Bu sergide genç fotoğrafçılarımızın, kompozisyonlarını, yaratıcılıklarını, aldıkları eğitimle görsel olarak bize sundukları şöleni izleyeceğiz. Genç fotoğraf sanatçılarımıza başarılar diliyorum. Dernek olarak da her zaman yanlarındayız” dedi.


Konuşmanın ardından “Genç bir an” fotoğraf sergisi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mustafa Dönmez ve fotoğraf sanatçıları tarafından açıldı.


Öte yandan Salihli Belediyesi ve Medigüneş Hastanesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide 30 eser yer alırken, serginin ise 18 Mayıs tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç