Salihli'de gözler Orhangazi maçına çevrildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde Pazar günü Orhangazi Belediyespor'u ağırlayacak olan Salihli Belediyespor hazırlıklara başladı.

BAL 8. Grupta 3 haftalık puan kaybının ardından deplasmanda konuk olduğu Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenerek önemli bir galibiyet elde eden Salihli Belediyespor, ligin 7. haftasında konuk edeceği Orhangazi Belediyespor maçı hazırlıklarına Razlı Tesisleri'nde başladı. Antrenörler Murat Kahraman, İbrahim Güneş ve Yusuf Sapmaz nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakat oyuncular Aydın, Mesut ve kaleci Sercan ile izinli olan Güney katılmadı.

“Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz”

Çok zor bir hafta geçirdiklerini ifade eden Antrenör Murat Kahraman, “Son 3 maçını kazanan ve 1 hafta bay kalmış bir takım olan Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenerek istediğimiz sonucu aldık” dedi. Kahraman, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puan kazanmanın avantaj olduğunu belirtti. Takımın, takım olma yolunda ilerlediğini belirten Kahraman, Pazar günü konuk edecekleri Orhangazi maçına en iyi şekilde hazırlanıp, kendi seyircisi önünde puansız göndermek istediklerini söyledi. Somaspor maçını unutmak istediklerini belirten Kahraman, Orhangazi maçını kazanarak, yollarına emin adımlarla ilerlemek istediklerini vurgu yaptı.

“Galibiyetle nefes aldık”

3 haftalık puan kaybının ardından Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenerek adeta nefes aldıklarını vurgu yapan takım kaptanı Selçuk Yıldırım ise, “Geçen hafta Soma'ya kaybetmiştik, bunun üzüntüsünü baya bir yaşadık. Takım olarak bir nefese ihtiyacımız vardı. Çok şükür bu hafta bunu kırarak, deplasmanda Ayvalıkgücünü yendik. Bundan sonra da galibiyetlerimiz devam edecek. Şimdi önümüzde Orhangazi Belediyespor maçı var. Bu maça da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çünkü bizim için her maç final havasında geçiyor. Biz iddialı bir kadroyuz, bu hırs ve istekle gidersek, biz bu ipi göğüsleyen taraf olacağız” dedi.