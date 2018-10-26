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Salihli'de hayvan pazarı veba ve mavi dil hastalığı nedeniyle kapatıldı

Manisa’nın bazı ilçeleri ile Salihli’nin bazı mahallelerinde görülen koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı nedeniyle Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Manisa'nın bazı ilçeleri ile Salihli'nin bazı mahallelerinde görülen koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı nedeniyle Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, ikinci bir emre kadar kapatıldı.


Son dönemde gerek Manisa'nın bazı ilçelerinde, gerekse Salihli'nin bazı mahallelerinde koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı görüldüğü, bu nedenle Ege Bölgesi'nin en büyük canlı hayvan pazarları arasında yer alan Salihli Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldığı belirtildi. Veba ve mavi dil hastalığı ile mücadele kapsamında aşılama, karantina serosurvey ve taşıyıcı kontrolü uygulamalarına başlanıldığı öğrenildi.

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