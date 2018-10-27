Salihli'de indirim yapan esnafa teşekkür

Manisa'nın Salihli ilçesinde protokol üyeleri, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında ekonomik seferberliğe destek veren esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ülke genelinde yürüttüğü 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na, Salihli'den katılım her geçen gün artarken, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli TSO yönetimi ve meclis üyeleri ile indirim afişlerini dükkan camlarına asan esnafı ziyaret etti. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, en az yüzde 10 oranında indirimi en az 3 ay boyunca sürdürme koşulunun olduğu projeye katılım yoğun olduğunu söyledi. Farklı sektörlerden 100'e yakın firmanın kampanyayı desteklediğini ifade eden Yüksel, ekonomideki sıkıntının azaltılması ve enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda destek veren herkese teşekkür etti.

Kaymakam Kılıç ise “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına katılan esnafa gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.