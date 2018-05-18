Salihli’de İsrail protestosu

AK Parti öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda tekbir eşliğinde Filistin’e destek verilirken, İsrail’in Gazze sınırında yürüyüş düzenleyen Filistinlileri şehit etmesi kınandı. Alanda konuşan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, ”Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Kudüs, Trump yönetiminin son kararıyla yeni bir saldırıyla, yeni bir pervasızlıkla karşı karşıyadır. Daha önce Kudüs’ü başkent olarak tanıyan Siyonist, emperyalist ABD, Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı almış, işgalci Siyonist rejime desteğini bir kez daha yinelemiştir. Siyonistlerin Filistin ve Kudüs’te işlediği suçların, işgal, sürgün ve katliamların en büyük destekçisi olduğunu bir kez daha gözümüzün içine soka soka göstermiştir. Siyonistlerin yönetimindeki ABD yönetimi, tüm İslam dünyasıyla alay edercesine Müslümanların hiçbir kutsalına önem vermediğini göstermekten çekinmemiş, tüm İslam dünyasını tahrik edici, provokatif bir karara imza atmıştır. Bilinmelidir ki Kudüs şehri, sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar ve Siyonist olmayan Yahudilerin de ortak saygın mekanıdır. ABD, bize göre yok hükmündeki bu kararıyla, kendisine hiçbir konuda güvenilemeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır” dedi.

Tüm Salihli halkına çağrıda bulunan Dinç, “Bizler Salihli’den İslam ümmetine ve tüm insanlığa, Kudüs’ü sahiplenme ve ona yönelecek saldırıları durdurma kararlılığını bir kez daha yineliyor, Kudüs ve Filistin’e yönelik pervasızlığa karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Müslümanlar olarak birbirimizle uğraşmayı bırakıp, güçlerimizi birleştirirsek, İsrail ve ABD’nin son adımı geri tepecek, bundan sonra yapacakları hamlelerde boşa çıkarılacaktır” dedi.

Dinç’in konuşmasının ardından Müftü Adem Karakelebek tarafından dua okunurken, toplanan grup ise ellerinde taşıdıkları Filistin ve Türk bayrakları ile “Müslüman uyuma Filistin’e sahip çık” ve “İşgale karşı omuz omuza” sloganları attı.