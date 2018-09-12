Salihli'de jandarmadan 'güven huzur' uygulaması

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilçe genelindeki okul ve çevrelerinde narkotik ağırlıklı ‘güven huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki okullarda, eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi adına, okul çevrelerinde, umuma açık yerlerde narkotik ağırlıklı güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamaya 15 ekip ve 74 personel katıldı. Yapılan uygulamada 178 araç tek tek durdurulup, didik didik aranırken, 476 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Ekipler tarafından toplam 35 okul, yurt, kurs çevreleri kontrol edilirken, 5 internet kafe denetlendi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda uygulamaların belli periyotlarda devam edeceğini ifade etti.