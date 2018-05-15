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15 Mayıs 2018 16:33

Salihli’de Jeotermal enerjinin etkileri anlatıldı

TMMOB Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği tarafından düzenlenen ’Jeotermal Enerji ve Etkileri Bilgilendirme Toplantısı’ Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Salihli’de Jeotermal enerjinin etkileri anlatıldı

15 Mayıs 2018 16:33

Toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Salihli Temsilcisi Koray Kaplan, “Toplantımızı geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha sağlıklı, daha huzurlu, daha etkin bir hayat yaşayabilmeleri amaçlı, jeotermal ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledik” dedi.


Salihli’nin jeotermal ile 2000 yıllarda tanıştığını ifade eden Kaplan, “O zaman ısınma amaçlı başlatılan bu çalışma, teknolojinin gelişmesiyle beraber, yerini, çok derin sondaj kuyularına devretti. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda, jeotermalin etkilerini, zararlarını Aydın Ovası’nda ve Alaşehir Ovası’nda görmüş bulunmaktayız. Salihli Ovasının da jeotermal enerji ile zarar görmesini istemiyoruz” dedi.


“Jeotermal, yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı idi” diyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, “Bu yörenin jeotermal akışkanı, sıcak suyu çevre için sorun yaratan bazı bileşenler açısından zengin. Ancak bunlar, çevreye, içme ve kullanma ve de sulama suyuna karıştığında zararlı” diye konuştu.


Öngür, “Jeotermal enerjide 200 derece sıcaklık, buhar ve gaz oluşturuyor. Bu da çevreye hem ısı, hem gaz yayıyor. Bunun zararlarını ise Aydın Ovası ve Alaşehir Ovası’nda gördük” dedi.




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