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05 Temmuz 2017 12:53

Salihli’de kadastro yapılacak mahallelerde bilirkişi belirlenecek

Salihli Belediye Meclisinde, kadastro çalışması yapılacak olan 34 mahallenin her birinde 6 bilirkişi belirlenme talebinin görüşülmesi için bir komisyon oluşturulması kararlaştırıldı.

Salihli’de kadastro yapılacak mahallelerde bilirkişi belirlenecek

05 Temmuz 2017 12:53


Salihli Belediye meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye meclisi 9 gündem maddesini görüşüp, karara bağladı.


Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda, ilk olarak ilçeye bağlı 34 mahallede yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere her mahalle için altışar adet bilirkişi belirlenmesi talebi ele alındı. Talebin belirlenmesi amacıyla AK Parti’den Alpaslan Balcı, MHP’den Nuri Kaya ve CHP’den Mehmet Şanver’in bulunduğu bir komisyon oluşturuldu.


Salihli Belediyesine ait Atatürk Spor Salonu yüzme havuzu kulvar ücretinin 1. derece iki antrenör, yüzme branşı olması şartıyla 40 TL olarak belirlendiği Temmuz ayı toplantısında ayrıca Kurtuluş Mahallesi 87 ada 24 nolu parselin imar planı değişikliği talebi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Mithatpaşa Mahallesi 207 ada 2 parselin imar planı değişikliği talebi imar komisyonuna, 6360 sayılı yasa ile tüzel kişilikleri sona eren beldelerde hak sahiplerine tapu devir işlemlerinin yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün yer tahsisi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edildi. Toplantıda ayrıca KKTC Paşaköy Belediyesi’nin, Salihli ile kardeş şehir olma talebi ise Hukuk ve Tarifeler ile Eğitim ve Kültür Komisyonuna havale edildi.


Öte yandan Salihli Belediye meclisi ağustos ayında tatil nedeniyle toplanmayacağı, eylül ayı toplantısını ise 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 21.00’de gerçekleştirileceği öğrenildi.




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